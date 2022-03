LPI-J: Kettenreaktion

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gegen 01:30 Uhr stellte am Montagmorgen ein Zeuge eine brennende Mülltonne (120 Liter) in der Geraer Straße in Eisenberg fest. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, jedoch ist der Mülleimer komplett zerstört. Hinweise auf einen Verursacher gibt es aktuell nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

