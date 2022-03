LPI-J: angezündet

Jena (ots) - Zu einem Disput wegen eines Parkplatzes kam es am Sonntagmittag in der Friedrich-Engels-Straße, weswegen die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Um die Parklücke temporär freizuhalten, stellte sich eine 12-Jährige in Selbige. Trotz dessen wollte dann ein 53-jähriger VW-Fahrer in diese einparken. Seinen Willen untermauerte diese mit akustischen Signalen. Daraufhin gab das Kind seinen "Posten" auf. Da es im Anschluss zu Meinungsverschiedenheiten kam, erfolgte ...

mehr