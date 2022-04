Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsch herum in den Kreisverkehr gefahren

Weimar (ots)

Am Freitagabend fuhren drei Fahrzeuge aus Stedten kommend in Richtung Berlstedt. In der Ortslage Berlstedt befanden sich alle Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur. Die 67-jährige Fahrerin des ersten Fahrzeugs versuchte fälschlicherweise linksseitig in den Kreisverkehr einzufahren und rangierte anschließend ein Stück zurück. Dies bemerkte die dahinterfahrende 27-Jährige und setzte zurück. Dabei fuhr sie auf den hinter ihr stehenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die 67-Jährige verließ anschließend den Unfallort ohne ihren entsprechenden Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Sie konnte im Nachgang ermittelt werden und muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

