Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei verletzte Frauen bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (13. September) gegen 16:30 Uhr auf der K 7 in Dünschede ist eine 60-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 57-jährige Beifahrerin verletzt worden. Dabei befuhr die 60-Jährige mit ihrem Auto einen Verbindungsweg und wollte auf die Heggener Straße einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 62-jährigen Pkw-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide verletzten Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo die Fahrerin auch über Nacht blieb. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell