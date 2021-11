Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Prüm (ots)

Am Dienstag, den 16.11.2021, ereignete sich in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 11:50 Uhr auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in Prüm ein Verkehrsunfall, bei dem ein vermutlich dunkler PKW beim Ein-/ bzw. Ausparken ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die einen entsprechenden Unfall beobachtet haben und Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden erbeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

