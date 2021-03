Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Drei Einsätze am Wochenende

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel rückte am Wochenende zu drei Einsätzen aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Einsatzkräfte des Löschzugs Haßlinghausen zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert. Die Feuerwehr war eine Stunde im Einsatz.

Am Sonntagvormittag erfolgte die Meldung, dass auf der Hauptstraße in Niedersprockhövel ein Tier auf einem Dach in Notlage ist. Von der Straße aus war nicht erkennen was auf dem Dach verklemmt war. Die Hauptstraße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt und die Drehleiter in Stellung gebracht. Es stellte sich heraus, dass eine Plane zur Abdichtung einer defekten Dachpfanne angebracht war. Die Einsatzkräfte führten keine weiteren Maßnahmen durch. Der Einsatz dauerte 40 Minuten.

Am Sonntagabend wurde ein Feuer auf dem Mettberg gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer sich auf einem Privatgrundstück befand. Die Feuerwehrleute des Löschzugs Gennebreck löschten das Feuer mit einem C-Rohr. Die Einsatzkräfte waren 50 Minuten vor Ort.

