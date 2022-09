Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 78-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Alleinunfall eines 78-Jährigen hat sich am Dienstag (13. September) gegen 14:40 Uhr auf der B 236 in Bamenohl ereignet. Dabei befuhr der Autofahrer die Straße in Richtung Finnentrop und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug. Der 78-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

