Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall vor Kreisverkehr

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich heute Morgen (15. September) gegen 05:50 Uhr auf der Daimlerstraße ereignet. Dabei fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Kreisverkehr Zeppelinstraße. Vor ihm befand sich ein 62-jähriger Pkw-Fahrer. Dieser musste verkehrsbedingt vor der Einfahrt in den Kreisel seinen Wagen abbremsen. Der 28-Jährige fuhr auf das stehende Auto auf. Er wurde durch den Zusammenstoß verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in unbekannter Höhe.

