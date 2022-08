Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer erfasst

Sondershausen (ots)

Ein 55-Jähriger befuhr gestern Abend, kurz nach 21 Uhr, mit seinem Audi die Hainleitestraße im Ortsteil Berka. Er beabsichtigte nach links auf die Heerstraße in Richtung Sondershausen zu fahren. Dabei übersah er einen 15-jährigen vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der Mopedfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Als mögliche Ursache für den Unfall scheint das nicht eingeschaltete Licht am Moped in Betracht zu kommen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell