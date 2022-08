Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tür einer leerstehenden Wohnung in Brand gesetzt

Nordhausen (ots)

Die Rettungsleitstelle informierte gestern Abend, gegen 19.45 Uhr, die Polizei über einen ausgelösten Rauchmelder einer leerstehenden Wohnung in der Neanderstraße. Vor Ort wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter versucht hatten, die Eingangstür zu der Wohnung in Brand zu setzen. Beim Eintreffen der Feuerwehr glimmte die Tür. Der Einsatz konnte schnell beendet werden. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Sie sind nun Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Nordhausen.

