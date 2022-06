POL-HA: Hagenerin wird von Ehemann geschlagen und ruft Polizei zu Hilfe

Hagen-Vorhalle (ots) - Am Montag, 13.06.2022, läutete es gegen 12 Uhr an der Tür einer 77-Jährigen in der Liebfrauenstraße. Ein Mann behauptete, dass er Handwerksarbeiten im Haus erledigen müsse. In einer Wohnung müsse dringend Wasser abgelassen werden. Er wies die Hagenerin an, die Wasserhähne aufzudrehen. Da ein Schlauch nach außen gelegt werden müsse, forderte der Unbekannte sein Opfer dazu auf, die ...

mehr