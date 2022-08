LPI-NDH: Kollision zwischen Auto und Moped

Nordhausen (ots) - Am Dienstag ereignete sich gegen 13 Uhr in der Grimmelallee auf Höhe der Hesseröder Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugführer beider beteiligter Fahrzeuge leicht verletzt worden sind. Ein aus Richtung des örtlichen Hallenbades kommender Opel beabsichtigte in das Stadtzentrum zu fahren. Ein entgegenkommender Ford bog in die Hesseröder Straße, ohne den vorfahrtsberechtigten Opel passieren zu lassen. In Folge dessen kam es zur ...

mehr