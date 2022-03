POL-COE: Senden, Schulze-Bremer-Straße/Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in die Pestalozzischule eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (11.03.22) und 7.15 Uhr am Montag (14.03.22) brachen die Täter ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang zu einem Einbruch in die Sporthalle des ...

mehr