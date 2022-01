Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit endet mit Messerstich/Mit Holzpfahl zugeschlagen/Schüsse aus PKW

Iserlohn (ots)

In der Silvesternacht kam es, gegen 01:10 Uhr, zwischen zwei jeweils aus drei Personen bestehenden Gruppen an der "Scherling Straße" aus unbekannten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als sich die Gruppen nach dem verbalen Schlagabtausch gerade wieder trennen wollten, attackierte ein 16-jähriger Iserlohner unvermittelt einen 18-jährigen Hagener aus der anderen Gruppe. Es kam nachfolgend zu einer Schlägerei zwischen beiden. Im Verlauf der Schlägerei zog der 16-Jährige ein Messer und stach dem 18-Jährigen damit in die Brust. Anschließend entfernte sich der 16-Jährige mit seinen zwei Begleitern von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Polizisten die beiden Begleiter des 16-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen. Auch der Tatverdächtige selber konnte an seiner elterlichen Wohnanschrift angetroffen werden. Er wurde zur Polizeiwache Iserlohn gebracht. Der 18-Jährige wurde durch den Messerstich verletzt. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nach erfolgter Behandlung wurde er dort noch im Laufe der Nacht wieder entlassen. (schl)

Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, kam es in der "Refflingser Straße" zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Durch Zufall trafen dort eine 32-jährige Mendenerin und ihr ehemaliger Nachbar, ein 56-jähiger Iserlohner, aufeinander. Zwischen beiden kam es bereits in der Vergangenheit zu Streit. Der 56-Jährige fuhr zur Tatzeit mit seinem PKW an der 32-Jährigen und ihrem 34-jährigen Partner vorbei. Als er die 32-Jährige erkannte, beleidigte er sie aus dem Fahrzeug heraus mehrfach. Der 56-Jährige wollte anschließend aus seinem Fahrzeug aussteigen. Der 34-Jährige Lebensgefährte versuchte das zu verhindern, indem er die Fahrertür zu hielt. Letztlich schaffte es der 56-Jährige dennoch auszusteigen. Er griff einen Holzpfahl aus seinem Fahrzeug und schlug mehrere Male auf den 34-Jährigen ein, der dadurch mehrere kleine Platzwunden am Kopf erlitt. Der Tatverdächtige stieg anschließend wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (schl)

Am Freitagabend schoss ein unbekannter Tatverdächtiger, kurz vor 22:00 Uhr, vermutlich mit einer Schreckschusswaffe, aus einem grauen Opel Corsa auf einen zufällig vorbeikommenden Taxifahrer. Dieser wartete am Kreisverkehr "Rahmedestraße/Alexanderstraße", als der Corsa, aus Richtung "Altstadt" kommend, mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr fuhr. Der Beifahrer, den der Geschädigte als junge, dunkel gekleidet und männlich beschreiben konnte, lehnte sich aus dem Fenster, zielte mit einer schwarzen Schusswaffe auf das Taxi und drückte ab. Im Bereich des Taxis schlug kein Projektil ein. Der mit vier Personen besetzte Corsa fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die "Alexanderstraße" davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Bedrohung sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. (schl)

