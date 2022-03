Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Einbruch in Pestalozzischule

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in die Pestalozzischule eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (11.03.22) und 7.15 Uhr am Montag (14.03.22) brachen die Täter ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang zu einem Einbruch in die Sporthalle des Clemens-Brentano-Gymnasiums. Zwischen 16 Uhr am Samstag (12.03.22) und 7 Uhr am Montag (14.03.22) warfen Unbekannte ein Fenster ein. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell