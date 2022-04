Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto beschädigt

Gaggenau (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde bekannt, dass es am Mittwoch zu einem Unfall in einer Tiefgarage in der Konrad-Adenauer-Straße kam. Gegen 9:30 Uhr fuhr eine zunächst unbekannte VW-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke heraus und streifte hierbei offenbar einen rechts daneben parkenden Renault. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnte sie im Anschluss ermittelt werden. Auch am VW der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Nun erwartet sie eine Strafanzeige.

