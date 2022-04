Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Mit Hauswand kollidiert

Gengenbach (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin kam es am Mittwochmittag in der Brückenhäußerstraße. Eine Zweiradfahrerin war offensichtlich gegen 15:15 Uhr auf der Berghauptener Straße unterwegs und wollte an der dortigen Ampel in die Brückenhäußer Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor die Motorradfahrerin beim Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr Gefährt und kollidierte mit einer gegenüberliegenden Hauswand. Bei der Kollision verletzte sie sich glücklicherweise nur leicht. Zur weiteren Versorgung wurde sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

