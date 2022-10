Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221010 - 1159 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Räuberischer Diebstahl von Bauzaunelementen - Bedrohung mit Messer

Frankfurt (ots)

(di) Am vergangenen Samstag (08. Oktober 2022) kam es im Bereich der Borsigallee zu einem räuberischen Diebstahl von Bauzaunelementen. Ein Sicherheitsmitarbeiter einer nahen gelegenen Unterkunft für Geflüchtete beobachtete die Tat und wurde von einem der Täter mit einem Messer bedroht.

Demnach demontierten gegen 01:00 Uhr mehrere Personen insgesamt drei Bauzaunelemente einer Baustelle der Autobahn GmbH des Bundes an der Borsigallee. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter sah dies und sprach die Personen an. Einer der Täter habe ihn dann mit einem Messer bedroht, woraufhin er sich zunächst in Sicherheit brachte und die Polizei verständigte. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in Richtung des dortigen Waldstücks. Aus welcher Richtung sich die Täter dem Tatort näherten ist nicht bekannt. Die drei Personen konnten lediglich vage beschrieben werden. Demnach waren sie dunkel gekleidet. Auffällig bei einer Person war ein schwarzer Hoodie mit heller Kapuze und weißen Streifen auf den Ärmeln. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

