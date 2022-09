Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Mühleweg - eine leicht verletzte Autofahrerin

Steißlingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr auf dem Mühleweg passiert ist. Ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Zafira bog zwischen den Kreisverkehren "Maier-Kreisel" und "Heiligkreuzkapelle" aus einer Werkszufahrt eines Kieswerkes nach rechts auf den Mühleweg in Richtung Kreisverkehr "Heiligkreuzkapelle" ein und prallte mit einem Ford Focus einer 35 Jahre alten Frau zusammen, die auf dem Mühleweg aus Richtung des "Maier-Kreisel" fuhr. Die Ford-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. In beiden Wagen lösten die Airbags aus. Abschlepper kümmerten sich um die beiden Autos. Die entstandene Schadenshöhe schätzt die Polizei am Ford auf rund 8.000 Euro und am Opel auf zirka 3.000 Euro.

