Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Flexarbeiten verursachen Brand (27.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Flexarbeiten auf einer Baustelle haben am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Eichendorffstraße zu einem Brand geführt. Bei Arbeiten in einem leerstehenden und rohbauähnlichen Baustellenkomplex einer früheren Firma geriet Mineralwolle durch Funkenflug in Brand. Durch die dabei entstehende Rauchentwicklung erlitt ein Arbeiter eine leichte Rauchgasvergiftung. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 10 Helfern am Brandort und konnte den Brand schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell