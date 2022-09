Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Pfarrstraße mit einem verletzten Motorradfahrer

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, ist es auf der Pfarrstraße auf Höhe der Einmündung zur Bräunisbergstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Ein 76 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war auf der Pfarrstraße in Richtung Bräunisbergstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung musste ein 36-jährigen Ducati-Fahrer, der gleichzeitig auf der Bräunisbergstraße in Richtung Mühlheimer Straße fuhr, sein Motorrad stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Hierdurch stürzte der Zweiradfahrer auf den Boden und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. An der Ducati entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

