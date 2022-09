Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Papiertonne in Flammen - Wer hat etwas gesehen?

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Brandstiftung am Mittwochabend (21. September 2022) in der Siegfriedstraße. Bislang Unbekannte entzündeten eine auf einem Grundstück stehende Papiertonne. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1; Telefon 05231 6090.

