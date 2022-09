Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Stralsund (MV). Falsche Polizisten gehen der Kripo ins Netz.

Lippe (ots)

Im August dieses Jahres gingen der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ein Betrüger und eine Betrügerin ins Netz. Diesen beiden Personen aus Rostock werden auch Taten angelastet, die sich im Kreis Lippe zugetragen haben. Die Tatverdächtigen, eine 43-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann, mussten den Gang in die U-Haft antreten. Die den Tatverdächtigen zuzuordnenden Betrügereien in Lippe ereigneten sich im Januar 2022 in Leopoldshöhe und in Dörentrup.

Mitte Januar dieses Jahres riefen die Täter eine 87-jährige Frau an und gaben sich als Polizeibeamte aus, die u. a. gegen Mitarbeitende ihrer Hausbank ermitteln würden. So überzeugten sie die Frau aus Leopoldshöhe, 8.000 Euro in einem Geldumschlag an einen Boten zu übergeben. Eine weitere mittlere vierstellige Eurosumme erbeuteten die Täter mit der dabei ebenfalls übergebenen EC-Karte des Opfers. Die zweite Tat ereignete sich in Dörentrup. Auch hier riefen falsche Polizeibeamte eine zur Tatzeit 84-jährige Frau in ihrer Wohnung an. Man erzählte ihr eine Geschichte, wonach die EC-Karte des Opfers missbräuchlich genutzt werden könnte. Deshalb übergab die 84-Jährige die Karte an ihrer Haustür an einen angeblichen Beamten der Kripo. Die Täter hoben mit der EC-Karte einen geringen vierstelligen Eurobetrag vom Konto der Dörentruperin ab. Mit den Festnahmen in Mecklenburg-Vorpommern konnten diese Taten nun aufgeklärt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell