Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Auto überschlägt sich.

Lippe (ots)

Auf der Humfelder Straße wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (20.09.2022) drei Personen verletzt. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Extertaler in einem roten Suzuki Swift Richtung Humfeld, als er kurz vor der Hohensonner Straße in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet auf einen Acker, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf der Seite liegen. Sowohl der Fahrer als auch zwei 19-jährige Mitfahrende wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht. Ersthelfer hatten sie an der Unfallstelle betreut, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Kleinwagen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Wer Hinweise auf den Unfallhergang geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell