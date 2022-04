Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit zwei verletzten Personen - Gaffer behindern Ersthelfer

Nackenheim (ots)

Nicht nur mit einer Verkehrsunfallaufnahme, sondern auch mit der Schlichtung einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Ersthelfern und "Gaffern", war eine Funkstreife der Polizeiinspektion Oppenheim am gestrigen Dienstagabend in Nackenheim betraut. Gegen 18:00 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrer eines Mercedes Vito die Lörzweiler Straße in Fahrtrichtung Lörzweiler. Scheinbar durch die tiefstehende Sonne geblendet, geriet er hierbei auf die Gegenfahrbahn, welche zu dieser Zeit ein 27-jähriger PKW Fahrer aus Bingen befuhr. Der 27-jährige bemerkte dies und versuchte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichen nach rechts zu vermeiden. Dennoch kollidierten die Fahrzeuge in der Folge im Bereich der Vorderachse der Fahrerseiten. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der 27-jährige Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Versorgt wurden die Unfallbeteiligten unter anderem durch zwei engagierte Ersthelfer. Hierbei kam es jedoch zu einer verbalen Auseinandersetzung, da diese sich durch ebenfalls vor Ort befindliche "Gaffer" behindert fühlten. Der Streit wurde durch die anwesende Funkstreife geschlichtet; den Störern ein Platzverweis ausgesprochen.

