POL-LIP: Detmold. Kupferblech gestohlen.

Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (19./20.09.2022) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Blaise-Pascal-Straße ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchwühlten ein Büro des Tierfutterbetriebes, machten jedoch augenscheinlich keine Beute. In der gleichen Nacht wurde unweit des Tatorts in der gleichen Straße ein Fenster eines weiteren Betriebes eingeworfen, offenbar wurde das ...

mehr