POL-SO: Auto ausgeschlachtet

Soest/Möhnesee (ots) - Am Montag, um 18:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung am Seidenstücker Weg in Soest ein Pkw auf. Der 81-jährige Autofahrer aus Soest war mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen unterwegs. Beide Reifen auf der rechten Seite waren platt und die Mäntel bereits seitlich aufgerissen. Der Senior gab an, in Möhnesee-Wamel einen Blumenkübel umgefahren zu haben. Dabei wären die Reifen kaputt gegangen. Auf den Hinweis, dass er so eine ...

