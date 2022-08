Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zu schnell unterwegs

Werl (ots)

Am Montag fiel gegen 12:30 Uhr ein 27-jähriger in Wickede lebender Mann unangenehm bei der Polizei auf. Er war auf der Wickeder Straße mit seinem Audi in Richtung Werl unterwegs. In einer 70er Zone mit Überholverbot überholte er das zivile Kamerafahrzeug der Polizei und konnte mit 117 km/h gemessen werden. Auf einem späteren Teilstück der Straße, war er bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h immer noch zu schnell unterwegs. Das Messgerät zeigte 160 km/h an. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg für Überholen im Überholverbot. Die Geschwindigkeitsübertretung schlägt mit 480 Euro, weiteren 2 Punkten und einem Monat Fahrverbot zu Buche. (wo)

