POL-REK: 220608-3: Unfallbeteiligter fuhr mit gestohlenem Roller - Zeugensuche

Brühl (ots)

Fahrer und Beifahrer flüchteten

Am Dienstag (7. Juni) sind zwei unbekannte männliche Personen im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren bei einem Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Kleinkraftrad gestürzt und von der Unfallstelle geflohen. Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, aber auch zum Diebstahl des Rollers.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 36-jährige Autofahrerin auf der Mühlenstraße in Richtung 'An der Bleiche'. Zeitgleich soll ein Rollerfahrer mit seinem Sozius auf der Straße 'An der Bleiche' entgegengesetzt der Einbahnstraße in Richtung des alten Friedhofs gefahren sein. Im Einmündungsbereich seien die beiden jungen Männer mit dem Roller gestürzt und über die Fahrbahn gerutscht. Das Zweirad sollen die Beiden noch aufgestellt haben. Danach seien sie über den alten Friedhof in Richtung der Bahnstation Brühl-Mitte geflohen. Eine der Personen soll laut Angaben der Zeugin einen schwarzen Helm, eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und weiße Sneaker getragen haben. Die andere Person sei dunkel bekleidet gewesen.

Als die Polizisten den Halter des Kleinkraftrads kontaktierten, stellte dieser den Diebstahl fest. Das Zweirad ist ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstag in der Zeit von 5.30 Uhr bis 14 Uhr von einem Parkplatz an der Kölnstraße entwendet worden.

Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats und Hinweise zu dem Diebstahl Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell