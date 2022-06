POL-REK: 220608-2: Autofahrerin unter Drogeneinfluss - Blutprobe

Hürth, Kerpen (ots) - In zwei Fällen haben Polizeibeamte am Sonntag (5. Juni) Blutproben wegen des Fahrens unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 21.15 Uhr fiel Beamten während einer Verkehrsunfallaufnahme in Hürth der Fahrer (46) eines VW Golfs auf. Der 46-Jährige fuhr auf der Krankenhausstraße an der Unfallstelle in Richtung Bachstraße vorbei. Der ...

