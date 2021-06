Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Einbruch in Kirche

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14.06.2021) ist es in der Straße Am alten Markt in Bornhöved zum Diebstahl von Spendendosen aus der Kirche gekommen, zudem die Kriminalpolizei Bad Segeberg nach Zeugen:innen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zwischen 18:30 Uhr am Sonntag und 09:00 Uhr am Montagmorgen unberechtigt Zugang zum Kirchengebäude.

Der/die Täter:innen hebelten eine Spendendose auf und entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich.

Beamte:innen der Polizeistation Trappenkamp nahmen am Montagvormittag eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04551 884-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell