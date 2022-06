Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220607-3: Polizist stellt Amphetamin bei Fahrzeugkontrolle sicher - Festnahme

Kerpen (ots)

Autofahrer fuhr mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei einer Verkehrskontrolle in Kerpen am späten Freitagnachmittag (3. Juni) hat ein Polizist einen Mann (31), in dessen Auto der Beamte mehr als 200 Gramm Amphetamin fand, vorläufig festgenommen. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen.

Wegen eines defekten Bremslichts überprüfte ein Polizist gegen 17.15 Uhr den Fahrer eines Mitsubishis. Während der Kontrolle zeigten sich bei dem 31-jährigen Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Er räumte außerdem ein, Amphetamin in seinem Auto mit sich zu führen. Dabei sollte es sich um eine geringe Menge handeln. Bei einer Durchsuchung fand der Polizist jedoch mehr als 200 Gramm Amphetamin auf.

Der Beamte nahm den 31-Jährigen vorläufig fest und stellte die Drogen sowie zwei Mobiltelefone und den Autoschlüssel sicher. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Festgenommenen auf Anordnung eine Blutprobe. Kriminalbeamte führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. Außerdem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell