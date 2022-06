Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220606-2: Trunkenheitsfahrt

Wesseling (ots)

Zusammenstoß mit geparktem Pkw

Am Sonntag (05.06.2022, gegen 21:20 Uhr) befuhr der 31jährige Mann aus Wesseling die Gewerbestraße und stieß aus ungeklärten Gründen mit einem am Fahrbahnrad geparkten Pkw zusammen. Der geparkte Pkw wurde hierdurch über den Gehweg bis gegen einen Zaun geschoben. Der 31jährige und sein 32jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Wesseling, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Da der 31jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der vorgelegte Führerschein wurde sichergestellt. Bei der Überprüfung des ausgehändigten Führerscheins stellten die Beamten Unstimmigkeiten bei den Führerscheindaten fest. Aus diesem Grund besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. (ms)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell