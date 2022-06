POL-REK: 220606-1: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Kerpen (ots) - Am Donnerstag (2.Juni) haben Rettungskräfte eine 15-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendliche war zuvor in Kerpen mit einem Hyundai zusammengestoßen. Gegen 13.30 Uhr fuhr die Schülerin vom Europagymnasium auf ihrem Rad über einen gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung der Straße 'Auf dem Bürrig'. Dort wollte sie eigenen Angaben zufolge die Straße 'Auf dem Bürrig' über ...

mehr