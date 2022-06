Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220603-2: Falscher Installateur erbeutet wertvollen Schmuck

Brühl (ots)

Schmuck im vierstelligen Bereich entwendet

Ein derzeit noch unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag (2. Juni) eine Seniorin (81) überlistet und sich als Installateur ausgegeben. Er gelangte unter einem falschen Vorwand in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brühl und erbeutete wertvollen Schmuck. Der falsche Handwerker trug zur Tatzeit eine schwarze Kappe mit Emblem und einen dunkelblauen Arbeitsanzug.

Die Polizei hat die Fahndung nach dem etwa 30 Jahre alten Unbekannten aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Gegen 14 Uhr klingelte der Gesuchte bei der Geschädigten an der Haustür an der Wittelsbacher Straße. Im Hausflur des Mehrfamilienhauses forderte er die Seniorin auf, das Wasser in der Küche auf Auffälligkeiten zu überprüfen. Während sie die Anweisung befolgte, gelangte der Täter zunächst ungesehen in die Wohnung des Ehepaares. Dabei erbeutete er Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrags. Beim Verlassen ertappte die Dame den Mann, welcher die Wohnung mit der Tatbeute fluchtartig in unbekannte Richtung verließ. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 zu wenden. (lr)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell