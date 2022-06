Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220603-1: Zivilbeamte verhindern Fahrraddiebstahl - Festnahme

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beschuldigter gerade erst aus der Haft entlassen

Zivilbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben am Donnerstagnachmittag (2. Juni) in Bedburg einen bereits polizeibekannten Mann (31) vorläufig festgenommen. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, kurz zuvor versucht zu haben ein Fahrradschloss zu knacken um ein Fahrrad zu entwenden. Mit dem Argument, das Damenrad lediglich ausleihen zu wollen um persönliche Gegenstände aus der Justizvollzugsanstalt abzuholen, war der versuchte Diebstahl natürlich nicht zu rechtfertigen. Daher nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Ermittler des Kriminalkommissariats 23 prüfen derzeit, ob der Beschuldigte noch heute dem Haftrichter vorgeführt wird.

Gegen 17.30 Uhr bemerkten die Zivilpolizisten auf der Adolf-Silverberg-Straße einen Mann, der auffällig an Fahrrädern hantierte. Als die Fahnder näher gingen erkannten sie, dass der Verdächtige mit einem Werkzeug versuchte ein Fahrradschloss zu knacken. Um den Diebstahl zu verhindern gaben sich die Polizisten zu erkennen. Der 31-Jährige setzte daraufhin zur Flucht an, die jedoch nur wenige Sekunden dauerte. Noch am Tatort fixierten die Beamten den Täter, nahmen ihn vorläufig fest und legten ihm Handschellen an. Bei der Durchsuchung des Polizeibekannten fanden die Beamten ein Dokument aus dem hervorging, dass er erst wenige Stunden vorher aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. (he)

