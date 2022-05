Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkrs. RW) Motorradfahrer stürzt in Wassergraben und wird schwer verletzt

Wellendingen-Wilflingen (ots)

Bei einem Unfall zwischen Wilflingen und Gosheim ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht. Der Unfall passierte, als der 43-Jährige mit einem vorausfahrenden Bekannten gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs war. Möglicherweise wegen eines Fahrfehlers geriet der Mann mit seiner Yamaha rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dann in den Straßengraben. Hierbei geriet er gegen ein Betonrohr, das über den dortige Gosheimer Bach verläuft. Beim Aufprall zog er sich trotz sehr guter Schutzkleidung und mit Airbag-Weste schwere Verletzungen zu und blieb unter seine Maschine liegen. Der Bekannte, der bei Motorradtour vorausfuhr, bemerkte von dem Unfall zunächst nichts, wendete aber kurz darauf und befreite zusammen mit Passanten den Verletzten aus der prekären Situation. Wie die Polizei feststellte, hatte der Verunglückte erst seit kurzer Zeit den Motorradführerschein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.

