Emmingen-Liptingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Mai einen Diebstahl begangen. Sie klauten die am Ortseingang angebrachte Ortstafel der Gemeinde Liptingen, die sich an der Kreisstraße 5931 / Emminger Straße befand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Ortsschildes geben können, ...

mehr