Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Ouadfahrer verunglückt schwer (01.05.2022)

Trossingen (ots)

Einen Unfall verursacht und sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen hat sich ein Quadfahrer am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 43-jähriger Mann unternahm mit einem Quad eine Probefahrt. Dabei geriet er auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen einen geparkten Audi. Er zog sich dadurch schwerste Verletzungen zu. Einen Schutzhelm hatte er nicht getragen. Der Fahrer kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, das Quad blieb, bis auf ein verbogenes Kennzeichen, nahezu unbeschädigt.

