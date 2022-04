POL-HM: Autofahrerin mit über 2 Promille unterwegs

Holzminden (ots) - Am gestrigen Mittwoch wird der Polizei Holzminden gegen 20.35h mitgeteilt, dass es soeben zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Kopernikusstraße im Gewerbegebiet Bülte gekommen sei. Insgesamt fünf Täter haben in arbeitsteiliger Vorgehensweise Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro entwendet und sind flüchtig. Alle zur ...

mehr