Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Verfolgungsfahrt nach bandenmäßigem Ladendiebstahl in Holzminden

Holzminden (ots)

Am gestrigen Mittwoch wird der Polizei Holzminden gegen 20.35h mitgeteilt, dass es soeben zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Kopernikusstraße im Gewerbegebiet Bülte gekommen sei. Insgesamt fünf Täter haben in arbeitsteiliger Vorgehensweise Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro entwendet und sind flüchtig. Alle zur Verfügung stehenden Streifenwagen haben den Einsatzort aufgesucht bzw. die Verfolgung des Fluchtfahrzeugs aufgenommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass vier Täter das Verkaufspersonal abgelenkt haben und ein Täter zunächst unbemerkt große Mengen Zigaretten in einen Jutebeutel steckte. Auf Ansprache des Verkaufspersonals verließen alle fünf Täter fluchtartig den Verkaufsraum, besetzten einen PKW Opel mit Hamburger Kennzeichen und entfernten sich vom Tatort. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf. Dies nahmen die Täter zum Anlass, ihre Beute aus dem Auto zu werfen. In der Folge übernahm die Polizei die Verfolgung, an der sich insgesamt sechs Streifenwagen, u.a. der Polizei Höxter, beteiligten. Die Täter missachteten die Anhaltesignale der Streifenwagen und rote Ampeln. Sie fuhren mit weit überhöhter Geschwindigkeit und warfen während der Fahrt weiteres Diebesgut aus dem Fahrzeug. Die Flucht führte in Richtung Höxter und Albaxen, sie endete im Bereich Stahle auf einem Feldweg. Die Täter flüchteten zu Fuß in alle Himmelsrichtungen und konnten trotz intensiver Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Ein angeforderter Polizeihubschrauber konnte aufgrund der schlechten Wetterlage nicht unterstützen. Im PKW konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Hieraus ergibt sich der Verdacht, dass es sich hier um eine Bande handelt, die überörtlich solche Straftaten begeht. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Holzminden hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell