Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220607-1: Jogger von Rennradfahrer erfasst - Krankenhaus

Elsdorf (ots)

Radfahrer war Teilnehmer eines genehmigten Radrennens

Am Samstagnachmittag (4. Juni) ist ein Jogger (36) in Elsdorf auf dem Speedway (K 70) von dem Teilnehmer (54) eines offiziellen Radrennens angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Patienten in ein Krankenhaus wo er zur Weiterbehandlung stationär aufgenommen wurde. Der 54-Jährige zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Die Beamten des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis ermitteln jetzt den genauen Unfallhergang und ob die Rennstrecke durch den Veranstalter ausreichend gesichert war.

Nach derzeitigem Sachstand war der 36-Jährige gegen 15.15 Uhr in Begleitung einer Zeugin (32) auf der Kreisstraße 70 unterwegs. Vor sich schob er einen Kinderwagen, in dem sich ein Säugling befand. Kurz vor dem Zusammenstoß soll der Fußgänger den herannahenden Rennradfahrer gesehen haben. Daher habe er den Kinderwagen in Richtung des Grünstreifens geschoben, um seine Tochter zu schützen. Unmittelbar danach soll der Rennradfahrer mit ihm kollidiert sein. Der Kinderwagen stürzte um. Das angeschnallte Mädchen wurde dabei nicht verletzt.

Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Unfallanzeige auf. Sie sprachen mit dem Veranstalter des Radrennens und ließen sich die Genehmigung vorlegen. Noch während der Unfallaufnahme war das Rennen offiziell beendet. Die Beamten fertigten einen Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell