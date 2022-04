Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Krankenfahrstuhl bei Einbruch in Garage entwendet

Kempen (ots)

In der Nacht zum Ostermontag wurden bei einem Einbruch in eine Garage an der Maria-Basels-Straße in Kempen, ein elektrischer Krankenfahrstuhl und ein Damenfahrrad entwendet. Der Krankenfahrstuhl wurde später durch den Eigentümer circa einen Kilometer von der Tatörtlichkeit entfernt in einer Grünanlage aufgefunden. Mutmaßliches Tatwerkzeug konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt und der Krankenfahrstuhl seinem Besitzer ausgehändigt werden. Sollten sie in der Nacht zum 18.04. verdächtige Beobachtungen rund um die Maria-Basels-Straße gemacht haben, melden sie sich bitte bei der Polizei unter 02162/377-0. /Ren (319)

