Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220608-1: Aggressiver Mann greift Polizisten an - Polizeigewahrsam

Kerpen-Sindorf (ots)

Beamte angespuckt und Gewahrsamszellen beschädigt sowie verunreinigt

Polizisten haben am Dienstagabend (7. Juni) in Kerpen-Sindorf einen alkoholisierten und vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann (29) in Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige hatte zuvor in einer Wohnung Streit mit einer Frau (29). Als er die alarmierten Polizisten erblickte, richtete er seine Aggression sofort auf die Beamten. Mit Eingriffstechniken überwältigten die Uniformierten den Angreifer und brachten ihn gefesselt zum Streifenwagen. Dort spuckte er einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht. Während der Fahrt verunreinigte der Tatverdächtige den Streifenwagen mit Speichel. In seiner Zelle beschädigte er die Toilettenspülung und verunreinigte eine weitere Gewahrsamszelle mit Exkrementen.

Gegen 19 Uhr trafen die hinzugerufenen Polizisten den 29-Jährigen im Wohnungsflur eines an der Theodor-Heuss-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses an. Der Mann roch stark nach Alkohol, wirkte orientierungslos und verhielt sich dafür aber äußerst aggressiv. Fortwährend kam er näher auf die Polizisten zu und ballte die Fäuste. Um einen bevorstehenden Angriff zu verhindern fixierten die Beamen den Mann und legten ihm Handfesseln an.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten in dessen Socke eine kleine Menge Cannabis. Zur Feststellung von Alkohol- und Drogenkonsum entnahm ein Arzt dem Beschuldigten auf Anordnung Blutproben. Der 29-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Widerstands, der Körperverletzung, der Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Nach erfolgter Ausnüchterung durfte er das Polizeigewahrsam in den Morgenstunden bereits verlassen. (he)

