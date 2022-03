Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220314.15 Frestedt: Baucontainer aufgebrochen und Stromgenerator entwendet

Frestedt (ots)

Auf einer Baustelle am Burger Weg entdeckte der zuständige Bauleiter am Montag um 6:30 Uhr, dass unbekannte Täter die Lagercontainer aufgebrochen haben. Es konnte festgestellt werden, dass ein Stromgenerator sowie diverse Akkuschrauber und Ersatzakkus entwendet wurden. Darüber hinaus fehlen diverse Schlüssel, die aus einem Stahlschrank entnommen wurden. In der Zeit zwischen Samstag um 18.30 Uhr bis Montag 6.30 Uhr muss es zu diesem Einbruch gekommen sein. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Werkzeuge und Zubehör wird derzeit noch ermittelt.

