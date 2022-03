POL-IZ: 220314.8 Bunsoh: Verkehrsunfall mit Krad-Verursacher entfernt sich

Barkenholm (ots) - Am Sonntag hat ein dreister Dieb in Barkenholm zur Abholung bereit gelegtes Brennholz entwendet. Der Täter kam mit einem Fahrzeug, verlud das Holz und verschwand unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Geschädigte hatte am Barkenholmer Berg im Lähnweg auf einer Grünfläche drei Raummeter Eichenholz in größeren Stücken abgelegt. Gegen 10.00 Uhr holte er einen Teil des Holzes ab, um 13.00 ...

