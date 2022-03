Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220314.7 Barkenholm: Diebstahl von Feuerholz

Barkenholm (ots)

Am Sonntag hat ein dreister Dieb in Barkenholm zur Abholung bereit gelegtes Brennholz entwendet. Der Täter kam mit einem Fahrzeug, verlud das Holz und verschwand unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Geschädigte hatte am Barkenholmer Berg im Lähnweg auf einer Grünfläche drei Raummeter Eichenholz in größeren Stücken abgelegt. Gegen 10.00 Uhr holte er einen Teil des Holzes ab, um 13.00 Uhr musste er dann feststellen, dass ein Unbekannter den Rest im Wert von etwa 200 Euro entwendet hatte. Deutlich erkennbar waren am Tatort Reifenspuren, die vermutlich vom Täterfahrzeug stammten.

Hinweise auf den Dieb gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben, sollten sich daher bei der Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 2049910 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell