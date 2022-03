Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220314.10 Glückstadt: Radfahrer stürzt und verletzt sich mit 1,62 Promille

Glückstadt (ots)

Am Freitag um 23:45 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Gartenstraße mit seinem E-Bike und verletzte sich hierbei am Sprunggelenk. Ein Alkoholtest bei dem 64jährigen Glückstädter ergab einen Wert von 1,62 Promille. Zur Weiterbehandlung wurde der Unfallfahrer ins Klinikum Itzehoe verbracht. Hier ordnetet die Polizei eine Blutprobe wegen Trunkenheit im Verkehr an.

