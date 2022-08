Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gewahrsam

Soest (ots)

Am Montag, um 20:20 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier waren mehrere Personen in Streit geraten. Für die Beamten gab es vor Ort keinerlei Hinweise auf Straftaten. Während der Anwesenheit der Polizisten störte ein 24-jähriger Mann, der zurzeit am Möhnesee lebt, ständig den Einsatz. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens bekam er von den Polizisten einen Platzverweis für das Gelände. Diesem kam der Mann jedoch nicht nach. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung verbrachte er den Rest der Nacht in einer Zelle. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell