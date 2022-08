POL-SO: Einbruch in Baustelle

Geseke (ots) - Am Montagabend führte der Verkehrsdienst der Polizei Geschwindigkeitsmessungen an der Erwitter Straße in einem Tempo 70 Bereich durch. Gegen 19:35 Uhr stoppten die Beamten einen 22-jährigen Mann aus Gütersloh mit seinem Mercedes. Er wurde mit 146 km/h gemessen. Neben einem dreimonatigem Fahrverbot und zwei Punkten Flensburger Verkehrsregister wird ein Bußgeld von 1200,- EUR plus Gebühren auf den jungen Mann zukommen. Die zuständige Führerscheinstelle ...

